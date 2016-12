Continuar a ler

Fora de questão para o treinador da equipa portista é que a quebra de ritmo esteja relacionada com o lançamento de algumas caras novas no onze inicial."Nós preparámos a equipa para este jogo, temos confiança plena em todos os jogadores, pela forma como trabalham, pela forma como se aplicam, demonstram à equipa técnica que podemos contar com todos. É assim que fazemos. Contamos com todos e vamos continuar a contar com todos, daqui para a frente, sempre", garante Nuno Espírito Santo, que acredita na qualificação para a 'final four' da competição."Todos os jogos são decisivos para o FC Porto. Todos os jogos nós temos obrigação de render a 100 por cento e ganhar os jogos. E assim vai ser o próximo", promete o técnico portista, antes de reconhecer, uma vez mais, que os azuis e brancos não estiveram à altura das exigências."Um jogo não muito conseguido da nossa parte. Uma boa primeira parte em que conseguimos algumas oportunidades e, após o golo, menos bem... No cômputo geral, um jogo não muito conseguido. Deixa as contas em aberto, dependemos de nós e o que vamos fazer é levantarmo-nos rapidamente, refletir sobre este jogo e preparar já o próximo", concluiu Espírito Santo.