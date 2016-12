Continuar a ler

Questionado sobre o grande golo de Danilo e o facto de Depoitre ter entrado e feito o primeiro golo no campeonato, Nuno preferiu não individualizar e abordou também o mercado: "Foi importante o Danilo, o Depoitre e o André Silva. A força desta equipa é o grupo. Quem entra vem sempre para ajudar. Agora, é sobretudo descansar, descanso bom para depois voltar a 200 por cento. Golo de Depoitre é mais um, todos os jogadores são importantes, não abandonamos nenhum jogador. É verdade que o mercado está aí e vamos ponderar muito bem tudo."



Nuno Espírito Santo destacou o carácter dos seus jogadores na reviravolta do FC Porto diante do Chaves (2-1) , que deixou os dragões provisoriamente a 1 ponto do líder Benfica."Acima de tudo foi uma grande demonstração de caráter. Foi um jogo que se complicou. Uma vitória difícil contra um adversário bem organizado, que nos fechou muitas linhas. Triunfo inteiramente justo na fortaleza do Dragão, os adeptos, que nos empurraram, mereciam esta vitória. A equipa entrou bem, as primeiras ocasiões são nossas, o golo do Chaves é azar nosso e isso complicou um bocado a nossa ideia. Mas soubemos entrar na segunda parte determinados, jogando por fora, com situações de cruzamento e terminar", analisou o treinador portista, no flash interview da 'Sport TV'.

Autor: Eugénio Queirós