1. Moreirense, 4 pontos

2. Belenenses, 2

3. FC Porto, 2

4. Feirense, 1



A terceira jornada, a 3 de janeiro, trará um Belenenses-Feirense e um Moreirense-FC Porto. Ora, para que os dragões passam à fase seguinte, terão obrigatoriamente de vencer os cónegos e depois... fazer contas, caso o Belenenses também vença. É que o primeiro critério de desempate é a diferença de golos, seguida do número de golos marcados.



Neste momento Belenenses e FC Porto estão iguais na diferença de golos (0), mas os azuis do Restelo têm mais golos marcados (3 contra 1 dos dragões).



Malapata continua



O FC Porto complicou esta quinta-feira as contas do apuramento para a final four da Taça CTT ao registar nova igualdade no Grupo B, liderado pelo Moreirense.O cenário atual é este:

Autor: Luís Miroto Simões