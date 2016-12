Não deixa de ser surpreendente que, cumpridas 15 jornadas do campeonato, não haja qualquer jogador do FC Porto em perigo de exclusão devido a cartões amarelos. Aquele que mais se aproxima é Danilo Pereira, que já foi admoestado por três vezes. Uma situação natural, dado que se trata de um trinco e, por consequência, um dos elementos mais combativos da equipa. Seguem-se Iker Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Miguel Layún, Rúben Neves e Jesús Corona – todos eles já viram por duas vezes o cartão amarelo em jogos diferentes. O único portista que foi admoestado por duas ocasiões no mesmo encontro foi Alex Telles. O lateral-esquerdo começou o campeonato de forma negativa, já que, logo na primeira jornada, frente ao Rio Ave, viu um duplo amarelo e recebeu ordem de expulsão. A punição serviu de tal forma de lição que, daí para cá, o brasileiro só voltou a ver um cartão frente ao Chaves.

Outro dado que merece destaque é o facto de Iván Marcano, jogador que passou a envergar a braçadeira de capitão após Héctor Herrera ter sido relegado para o banco de suplentes, ter visto apenas um cartão amarelo desde o início do campeonato... e foi também na receção ao Chaves. O espanhol, que foi trazido para o Dragão por Julen Lopetegui, é um dos portistas com maior utilização no campeonato. Só falhou a deslocação a Tondela, por opção.