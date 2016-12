Elemento preponderante nos últimos tempos no FC Porto - depois de ter andado afastado da equipa no início da temporada -, o argelino Yacine Brahimi foi esta quinta-feira colocado pelo jornal francês 'L'Équipe' como sendo um dos alvos principais do Nice para o mercado de inverno, equipa que se encontra de momento à procura de um médio ofensivo.Segundo aquele diário, a ideia dos líderes da Ligue 1 passa por assegurar uma cedência até final da temporada, com opção de compra, sendo que a praticamente certa presença na CAN'2017 não deve travar a vontade da equipa da Riviera, onde atualmente atua, igualmente por empréstimo dos dragões, o lateral Ricardo Pereira.

Autor: Fábio Lima