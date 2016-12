Depois de sete dias de férias de Natal, o plantel do FC Porto regressa aos treinos esta manhã, no Olival, iniciando a preparação para o jogo de quinta-feira, frente ao Feirense, no Dragão. Nessa sessão, Miguel Layún será reavaliado à lesão que o tirou do jogo com o Chaves e que o manteve na Invicta durante a quadra natalícia.Ainda assim, tudo indica que esteja apto para voltar às opções, tal como o treinador havia informado na conferência de lançamento do jogo com o Chaves, o último antes destas miniférias. Quem seguramente será carta fora do baralho frente aos fogaceiros é o também lesionado Otávio.