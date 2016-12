Continuar a ler

O uruguaio frisou depois o apoio vindo das bancadas: "É muito importante que os adeptos nos transmitam este apoio, que esteja até aos 90 minutos a acreditar na equipa. Os jogadores quando entram em campo sentem isso e o que pedimos é que sigam assim, porque falta muito e precisamos de todos".



Questionado sobre se conhecia a faceta de Danilo rematador, o colega admitiu: "A verdade é que não, mas foi importante e fico muito contente por ele. Merece, pois trabalha em todos os jogos para a equipa".



Por fim, Maxi abordou a estreia a marcar de Depoitre na Liga, vendo isso como algo natural: "Já demonstrámos que precisamos de todos os companheiros. É um ano muito grande, são muitos jogos e precisamos de todos. Agora foi o Depoitre, com o Sp. Braga foi o Rui Pedro, a verdade é que são jogos muito complicados, entra um, sai outro, e todos respondem, pois o objetivo é o FC Porto ser campeão". O uruguaio frisou depois o apoio vindo das bancadas: "É muito importante que os adeptos nos transmitam este apoio, que esteja até aos 90 minutos a acreditar na equipa. Os jogadores quando entram em campo sentem isso e o que pedimos é que sigam assim, porque falta muito e precisamos de todos".Questionado sobre se conhecia a faceta de Danilo rematador, o colega admitiu: "A verdade é que não, mas foi importante e fico muito contente por ele. Merece, pois trabalha em todos os jogos para a equipa".Por fim, Maxi abordou a estreia a marcar de Depoitre na Liga, vendo isso como algo natural: "Já demonstrámos que precisamos de todos os companheiros. É um ano muito grande, são muitos jogos e precisamos de todos. Agora foi o Depoitre, com o Sp. Braga foi o Rui Pedro, a verdade é que são jogos muito complicados, entra um, sai outro, e todos respondem, pois o objetivo é o FC Porto ser campeão".

Maxi Pereira mostrou-se satisfeito com a vitória diante do Chaves, explicando que o adversário causou algumas dificuldades."Na primeira parte não estivemos tão bem como na segunda. A verdade é que o Chaves defendeu muito bem, saiu em contra-ataque e criou-nos algumas dificuldades. Sabíamos que ia ser difícil, mas conseguimos um grande golo. O FC Porto mostrou sempre que queria a vitória e na segunda parte conseguimos o empate e depois veio o golo do Danilo, que deu-nos a tranquilidade de ganhar os três pontos", começou por dizer ao Porto Canal.

Autores: Eugénio Queirós, Tiago Ribeiro, Luís Miroto Simões