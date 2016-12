O Marselha está interessado em Iker Casillas, revela o jornalista Bertrand Latour, da RTL, no Twitter. Segundo esta fonte, o clube francês procura um guarda-redes para a próxima época e o jogador do FC Porto surge na lista de prioridades do compatriota Andoni Zubizarreta, diretor-desportivo dos marselheses.Para além do internacional espanhol, também o jovem do Toulouse Alban Lafont surge como hipótese. Refira-se que para avançar para a contratação de Casillas, o Marselha terá de negociar com o FC Porto, visto que o camisola 1 tem contrato com os dragões até final da época 2017/18.