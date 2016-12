Continuar a ler

"São competições diferentes, mas mantemos o objetivo que tínhamos, de passar à 'final four'. É nisso que temos de pensar agora. Se ganharmos ao Moreirense, temos hipóteses e vamos lutar por isso", insistiu o defensor portista, que admite alguma quebra de ritmo coletivo, depois do golo do FC Porto.



Marcano, autor do golo FC Porto, no encontro desta quinta-feira, diante do Feirense, relativo à 2.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga, que terminou com uma igualdade a uma bola, continua a confiar no apuramento dos dragões para a 'final four' da competição."Temos a obrigação de ganhar, o FC Porto tem sempre a obrigação de ganhar. Não o conseguimos, cedemos 2 empates na Taça da Liga e agora temos de ganhar o último jogo, possivelmente com um diferença de golos dos outros e é nisso que vamos pensar", garantiu o central espanhol na 'flash-interview' da SportTV, desvalorizando o facto daequipa ter consentido um golo, após vários jogos sem sofrer.

