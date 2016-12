Marcano frisou a importância do triunfo ante o Chaves, explicando que era necessário para colocar pressão no líder Benfica."O Chaves marcou um golo cedo e complicou, porque se meteram atrás e tivemos oportunidades que não concretizámos, mas no final conseguimos marcar. Tínhamos que ganhar para pressionar o Benfica e estarmos em cima. Conseguimos, estamos a um ponto com um jogo a mais, mas estamos bem e vamos com cinco vitórias seguidas", referiu o jogador ao Porto Canal.O central abordou ainda o lance em que foi admoestado pelo árbitro Vasco Santos: "É escusado apontar sempre aos árbitros, mas levei o meu primeiro amarelo da carreira por protestar".

Autores: Eugénio Queirós, Tiago Ribeiro, Luís Miroto Simões