O jogo entre FC Porto e Chaves mereceu a atenção de vários clubes estrangeiros, com especial destaque para os ingleses. A delegação foi liderada pelo Manchester United, que tem sido presença assídua nos encontros dos dragões, e contou também com o Arsenal, West Ham e Watford. De Itália viajou apenas o Atalanta, enquanto de França esteve um representante do Guingamp.Mas não foram só clubes estrangeiros que tiveram emissários no Estádio do Dragão. Do lado português tiraram notas o Paços de Ferreira, Estoril (próximos adversários de FC Porto e Chaves no campeonato, respetivamente), Arouca, Moreirense, Rio Ave e Vizela, anterior clube do novo treinador do Chaves, Ricardo Soares.