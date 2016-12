Nuno Espírito Santo é hoje o treinador do FC Porto mas em 2008/09 fazia parte do plantel dos dragões, sendo colega de Lucho González. O agora médio do Atlético Paranaense recorda uma passagem que já comprovava o perfil de Nuno para o posto de técnico, num triunfo suado dos dragões sobre o Dínamo Kiev (1-2), para a Liga dos Campeões."Lembro-me até hoje. Marquei o golo e esqueci-me que tinha amarelo, um golo nos últimos minutos. Estávamos a pasar uma fase má e se nao ganhássemos estavamos praticamente fora. O Nuno vira-se para mim e diz: 'tu não podes fazer isso, não podes tirar a camisola'. Esqueci-me por completo, não fiz de propósito. Com a emoção esqueci-me que estava admoestado. E o Nuno foi duro comigo: 'Se fosse eu o treinador, comigo não jogavas mais.' Disse-lhe que não fiz de propósito. Hoje em dia ele está aqui e é o treinador", contou o antigo médio azul e branco, em entrevista ao Porto Canal.