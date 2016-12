Lucho González fazia parte da última equipa do FC Porto a conquistar um título de campeão nacional. Corria a época 2012/13 quando, na penúltima jornada, nos descontos, Kelvin apontou o golo do triunfo dos dragões sobre o Benfica, colocando a sua equipa na liderança, rumo ao tri. Em entrevista ao Porto Canal, o agora jogador do Atlético Paranaense recorda a loucura que viveu nessa noite."É como um filme, quando se vê as imagens pensa-se que se está a ver um filme. Se quiseres fazer um final assim não consegues. Acho que o treinador do Benfica, que hoje está no Sporting, nunca mais deve ter visto as imagens do golo do Kelvin. Não me lembro de ter ouvido tanto barulho no Dragão como nesse golo. Foi uma loucura, não sabíamos o que fazer naquele momento, foi uma loucura", contou o ex-futebolista portista.