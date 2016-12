De férias no Porto, após ter acabado o campeonato brasileiro pelo Atlético Paranaense, Lucho González esteve no Dragão e assistiu aos jogos frente ao Marítimo e Chaves. O argentino, de 35 anos, gostou do que viu e acredita que o FC Porto está no caminho certo.

"Vejo a equipa bem. O último jogo foi um daqueles em que se ganhou, não tão bem futebolisticamente, mas com raça. Os jogadores sabem em que clube estão e o treinador vai passando as suas ideias. Se calhar, ainda não é o futebol que o treinador quer e que todos gostaríamos de ver, mas o importante é que este processo decorra com vitórias e isso está a acontecer", destacou o médio que passou pelo FC Porto em dois momentos da carreira, na primeira das quais ao lado de Nuno Espírito Santo no plantel: "Fico muito feliz por vê-lo como treinador do FC Porto."





Continuar a ler

Na entrevista ao Porto Canal, Lucho admitiu, em jeito de brincadeira, que ainda gostaria de jogar "dois meses de graça no FC Porto só para voltar ao relvado do Dragão..." Na entrevista ao Porto Canal, Lucho admitiu, em jeito de brincadeira, que ainda gostaria de jogar "dois meses de graça no FC Porto só para voltar ao relvado do Dragão..."

Autor: Rui Sousa