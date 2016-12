O lateral Miguel Layún voltou, este domingo, a falhar devido a lesão o treino do FC Porto, integrado na preparação para a receção ao Desportivo de Chaves, na segunda-feira, da 14.ª jornada da I Liga de futebol.De acordo com o sítio oficial dos 'dragões' na Internet, o mexicano continuou a "tratar de uma tendinite crónica do adutor" e o médio brasileiro Otávio voltou a cumprir tratamento, enquanto o defesa nigeriano Chidozie gozou de folga, após ter alinhado na equipa B. O FC Porto recebe os transmontanos na segunda-feira, a partir das 20 horas, num jogo que vai ser arbitrado por Vasco Santos, da associação do Porto.