É uma espécie de prenda de Natal para o brasileiro Kelvin. Este domingo, através da newsletter Dragões Diário, o FC Porto anunciou que Kelvin está de regresso à Invicta, depois de ter cumprido um período de empréstimo no São Paulo, e a partir de 1 de janeiro de 2017 irá integrar o plantel às ordens de Nuno Espírito Santo.Kelvin será desta forma um trunfo para a segunda metade da temporada, especialmente atendendo ao facto de os dragões perderem Yacine Brahimi nas primeiras semanas do ano, devido à presença do argelino na CAN'2017. Ora, na ausência deste, o herói do título de 2012/13 procurará deixar marca e, assim, convencer Nuno a dar-lhe um lugar no onze.

Autor: Fábio Lima