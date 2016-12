A viver uma boa fase no FC Porto, o médio argelino Yacine Brahimi voltou igualmente a ganhar espaço no mercado de transferências. Depois do Nice e da Roma , agora é a Juventus quem entra em campo para tentar a contratação do argelino de 26 anos, segundo adianta o 'Tuttosport'.Num mercado de transferências no qual deverá conseguir a contratação de Axel Witsel (Zenit), a Juve promete não ficar pelo belga e Brahimi poderá, então, ser um parceiro de luxo no reforço do plantel do campeão italiano, que de momento é líder da Serie A. Recorde-se que Brahimi tem contrato com o FC Porto até 2019, num qual está fixada uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima