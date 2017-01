O eleito de Nuno Espírito Santo para a baliza do FC Porto nos jogos da Taça de Portugal e da Taça CTT é um homem feliz pelas sensações transmitidas por aqueles que mais próximo de si trabalham. José Sá, de 23 anos, não adormece à sombra do mito de Casillas e para isso, assume o próprio, conta com um enorme incentivo interno.

"Tenho-me sentido bem, a equipa ajuda-me e para mim é ótimo poder contar com eles. E sentir a confiança deles e da equipa técnica para defender a nossa baliza", referiu ontem o guarda-redes, em declarações prestadas ao site do clube, vincando que o FC Porto não tem uma tarefa fácil pela frente esta noite: "Vamos encarar este encontro como todos os outros. Entramos sempre para vencer, mesmo sabendo que vamos defrontar uma equipa forte, que vai jogar em casa e que, como lembrou o nosso treinador, é a que tem mais pontos no grupo."

Mensagem ratificada "Muito surpreendido" pelo "dia extraordinário" que viveu no domingo, com 28 mil adeptos azuis e brancos a assistirem ao treino do plantel à porta aberta, no Dragão, José Sá admitiu também, já em declarações à RTP, que partilha a ideia de Nuno Espírito da Santo quando este passou uma mensagem de triunfo "contra tudo e contra todos" no tal treino de dia 1 de janeiro. "Claro que sim, é sempre", referiu o guardião português.

Autor: André Monteiro