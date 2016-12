Este jogo cheira a.... As 20h no estadio do DRAGAO #josesa12#fcporto#adidas#keeper#naluta#somosporto#azulebrancoeocoracao Uma foto publicada por José Sá 12 (@josesaoficial) a Dez 19, 2016 às 1:44 PST

Nuno Espírito Santo disse-o com todas as letras na conferência de imprensa de antevisão ao encontro desta segunda-feira com o Chaves (20 horas), da 14.ª jornada da Liga: não há qualquer sentimento de vingança no jogo desta noite, partida que coloca os dragões frente a frente com a equipa que os afastou da Taça de Portugal.Ora, se não há vingança há, isso sim, muita vontade de conquistar os 3 pontos e reaproximar os azuis e brancos da liderança ocupada pelo Benfica. E disso deu conta José Sá na sua conta de Instagram."Este jogo cheira a.... às 20h no estádio do DRAGÃO", escreveu o guarda-redes na sua página daquela rede social, ilustrando com um símbolo de um braço e outro de um punho fechado.

Autor: Sofia Lobato