A ira prostrada na rede social sucedeu já depois de Fernando Madureira ter dado o 'mote' também na conta pessoal de Instagram: "De seu nome Luis Godinho! Profissão Gatuno!", escreveu o líder da claque Super Dragões.



Recorde-se que após o apito final de Luís Godinho,





Luís Godinho foi apontado pelos responsáveis do FC Porto no final do jogo com o Moreirense como o culpado pela eliminação na Taça CTT. O árbitro, de 31 anos, expulsou Danilo Pereira (de forma bem inusitada) e Brahimi deixando os dragões a jogar com nove elementos quando já perdiam por 1-0, motivando ainda mais o descontentamento dos jogadores e staff técnico azul e branco.No final do jogo, foram dezenas os adeptos afetos ao FC Porto que se deslocaram à conta pessoal de Instagram do juiz de Évora para escrever e dar corpo a um insulto ou ameaça como é possível verificar na publicação abaixo.

Autor: Flávio Miguel Silva