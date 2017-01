Héctor Herrera deixou duras críticas à arbitragem de Luís Godinho no Moreirense-FC Porto, uma partida onde os dragões saíram derrotados (1-0) - despedindo-se da Taça CTT - e acabaram com dois jogadores 'na rua'."Penso que dominámos mas há outas situações do jogo que não conseguimos controlar. Fomos superiores até à expulsão. O árbitro foi o protagonista do encontro", disse o capitão portista à RTP.