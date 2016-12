Paciência termina agradecendo as mensagens de apoio que recebeu e garante que está pronto para voltar à atividade dentro das quatro linhas.



"A todos aqueles que se preocuparam comigo e me enviaram expressões do seu apoio, saibam estou bem e pronto para retomar a minha atividade, com mais força e dedicação ainda. Deus Assusta mas não me falha. Obrigado, Olympiacos. O futuro começa agora! Estou de volta!!".

Gonçalo Paciência anunciou esta quarta-feira através das redes sociais a rescisão de contrato com o Olympiacos e o seu regresso a Portugal. O avançado português agradeceu o apoio recebido pelos adeptos e lamentou não ter conseguido impor-se no clube grego."Queria transmitir que assinei a rescisão do meu contrato com o Olympiacos, formalizando o meu regresso a Portugal. Agradeço aqui o apoio que sempre recebi dos adeptos de um dos grandes clubes da Europa e apenas lamento não ter sido possível contribuir mais para os feitos que o clube irá certamente alcançar nesta temporada", pode ler-se na pequena mensagem. "Infelizmente, um problema de saúde já ultrapassado travou a minha progressão, precisamente quando ia começar a jogar".

Autor: João G. Oliveira