Frente ao Chaves, entrou em campo com o FC Porto a perder, mas marcou o golo do empate e lançou assim a reviravolta no marcador. Agora, de férias na Bélgica, Depoitre explicou que esse golo lhe "fez bem", pois tem jogado pouco devido ao "período de adaptação e à forte concorrência". Por fim, contou que Nuno lhe disse para "continuar a trabalhar".