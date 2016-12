Continuar a ler

A equipa de Ricardo Costa totaliza agora 51 pontos, mais 1 do que o Sporting e 6 do que o Benfica, equipas que, no entanto, têm um encontro a mais disputado.



Consulte os A equipa de Ricardo Costa totaliza agora 51 pontos, mais 1 do que o Sporting e 6 do que o Benfica, equipas que, no entanto, têm um encontro a mais disputado.Consulte os resultados e classificação

O FC Porto continua a sua caminhada triunfal no campeonato nacional de andebol. Esta quarta-feira, diante do Águas Santas, os dragões somaram o 17.º triunfo em outros tantos encontros da prova, ao vencerem por 27-21. Uma vitória por números seguros que permite aos portistas ampliar para 6 pontos a vantagem sobre o Benfica, que na terça-feira perdeu, em casa, diante do ISMAI Numa partida que ao intervalo até estava empatada, os dragões acabaram por confirmar o favoritismo na segunda metade, com os destaques individuais a irem para Gustavo Rodrigues e Rui Silva, autores de cinco golos cada.

Autor: Fábio Lima