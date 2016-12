Continuar a ler

O FC Porto bem tenta, mas não consegue criar oportunidades de golo.90'+1 - Entra Paulo Monteiro, sai Fabinho.Vão-se jogar mais 5 minutos.Jogo interrompido para Fabinho ser assistido.86' - José Sá!!!!!!! Que defesa!!!!! O guarda-redes do FC Porto voou e evitou o 1-2 de Etebo, na marcação do tal livre direto.85' - Cartãopara Brahimi e Ricardo Dias por se estarem a agarrar antes da marcação da falta.84´- Livre perigoso para o Feirense. Falta de Boly sobre Platiny.82' - Remate de Platiny, corta Boly com o corpo...81' - Nova troca no Feirense: sai Luís Machado, entra Jean Sony.No minuto 79 os adeptos portistas cantam os Parabéns a Jorge Nuno Pinto da Costa que, ontem, completou, precisamente, 79 anos.O FC Porto vai jogar os 11 minutos finais em 4x4x2.79' - Saem Herrera e João Teixeira. Entram Óliver e Rui Pedro.Nuno Espírito Santo vai lançar Óliver e Rui Pedro77´- Cartãopara Vaná por demora na reposição da bola.76' - Responde o FC Porto. Herrera atira forte, mas a bola sai por cima.73´-!!!! Está feito o empate no Dragão. Flávio ganha nas alturas a Marcano e bate José Sá. 1-1!73' - Cartão amarelo para Maxi Pereira por falta sobre Luís Machado.69' - Não arrisca Nuno Manta Santas: sai Semedo, entra Ricardo Dias.68' - Excelente cruzamento de Brahimi, mas Depoitre falha o mais fácil. O argelino não esconde o sorriso...65' - Cartãopara Vítor Bruno por falta sobre Corona.64' - Boa defesa de José Sá!! Livre descaído para o lado direito com Platiny a ganhar a Depoitre e a obrigar o guarda-redes portista a defesa apertada.59' - Remata Barge. Muito ao lado...O FC Porto esperou pelo golo de Marcano para dizer a assistência desta noite. O final do número de espectadores é o número (5) de Marcano, autor do 1-0.Estão 41305 espectadores no Estádio do Dragão. São números oficiais.Choque entre Maxi e Flávio. Fica mal tratado o central do Feirense.53' - Cartãopara Boly por falta sobre Etebo49' - Gooooooooooolo Marcano!!para o FC Porto! Cruzamento largo de Herrera com o central espanhol a cabecear solto de marcação, ele que já tinha marcado ao Feirense para o campeonato.48´ - Remate forte de Rúben Neves a sair um pouco ao lado.Recomeçou a partida!As equipas regressam para a 2.ª parte e nenhum dos treinador vai mexer.Os portistas pedem grande penalidade por falta de Flávio sobre Herrera na área. Jogadores e responsáveis azuis e brancos não pouparam o árbitro da AF Braga.Intervalo! Os jogadores do FC Porto rodeiam João Pinheiro. Rubén Neves vêpor protestos.45'+5 - Pede-se grande penalidade no Dragão. Grande confusão na área do Feirense.45'+1 - Parece bowling... Chuta o FC Porto, caem os jogadores do Feirense para cortarem a bola com o corpo. Responde o FC Porto, defende Vaná e... cai no relvado. Jogo interrompido outra vez!João Pinheiro dá 2 minutos de compensação.Recomeça a partida. Está tudo bem com o guarda-redes do Feirense.Vaná está caído no relvado e pede assistência médica. Assobios no Dragão!37' - cartãopara Semedo por falta sobre João Teixeira35' - Corta Flávio. Nova investida do FC Porto pela lado esquerdo com o central a aliviar para fora.29' - De novo Vaná! Remate forte de Herrera e o guarda-redes, todo no ar, defende com a luva esquerda.26' - Boly, de cabeça, a ameaçar novamente a baliza dos fogaceiros.26' - Defende Vaná!! E que bomba de João Teixeira de fora da área.24' - Primeiro remate do Feirense. Contra-ataque de Fabinho com a bola a sobrar para Luís Machado que atira forte. Cortou a defesa do FC Porto para canto...22' - De novo o FC Porto a espreitar o golo e desta vez foi Herrera, de trivela, que quase surpreendia Vaná.21' - Pede-se grande penalidade no Dragão depois de um lance na área do Feirense entre Luís Rocha e Depoitre.16' - Excelente intervenção de Vaná! Corona rasgou pela esquerda, tirou um cruzamento perigoso e Depoitre já se preparava para rematar, mas o guarda-redes do Feirense antecipou-se.15' - Platiny tenta um chapéu a José Sá quase do meio-campo. A bola saiu ao lado.Respira o Feirense... Livre sobre a esquerda, mas a bola nem sequer chegou à área portista.Entrou forte o FC Porto e está completamente instalado no meio-campo contrário.5' - Ao ferro!!! Remate estrondoso de Brahimi, em arco e à entrada da área, travado pelos ferros da baliza de Vaná.Sem André Silva e Diogo Jota, e apenas com Depoitre na frente, o FC Porto joga em 4x3x3. Já o Feirense, que alinha de laranja, mantém o 4x2x3x1 com que derrotou o P. Ferreira na última jornada do campeonato.Começou a partida!Vai sair o Feirense.As equipas já se encontram no relvado.É oficial: lotação esgotada no Estádio do Dragão!As duas equipas já realizam os exercícios de aquecimento no sempre bem tratado relvado do Dragão.O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou João Pinheiro para dirigir este jogo. O árbitro de Braga foi muito criticado pelos dragões na sequência do empate em Setúbal, por não ter marcado um penálti a favor do FC Porto e ter expulsado o diretor geral Luís Gonçalves.O Estádio do Dragão deverá apresentar uma boa moldura, dado que até ontem, ao final da tarde, faltavam vender apenas cinco mil bilhetes. Os preços acessíveis e o período de férias para muitas pessoas contribui para essa adesão.Na baliza dos dragões estará José Sá, ele que tem feito todos os jogos nas taças. Em três encontros efetuados até ao momento, o guarda-redes não consentiu qualquer golo.Tendo marcado um golo importante na receção ao Chaves, na jornada do campeonato que antecedeu o Natal, Depoitre está entre os titulares do FC Porto.

Ao contrário do que aconteceu no jogo do campeonato, as duas equipas não apresentam alguns dos seus melhores jogadores de início. Tanto do lado do FC Porto como do Feirense haverá em campo elementos com menos minutos de competição, nomeadamente Boly e João Teixeira.



A principal diferença entre os dois conjuntos reside num dos bancos, já que José Mota não estará a comandar o Feirense. O técnico foi substituído por Nuno Manta Santos, que assumiu interinamente a formação de Santa Maria da Feira, até agora com bons resultados.



Esta é a segunda vez que as duas equipas se vão defrontar na presente época. Há cerca de três semanas, Feirense e FC Porto estiveram frente-a-frente, no Estádio Marcolino de Castro, para o campeonato, e a vitória foi para os dragões, por 4-0. Os golos foram marcados por André Silva (2), Brahimi e Marcano.



Do lado do Feirense, Nuno Manta Santos reconhece as dificuldades, mas vai procurar que a sua equipa cometa o menor número de erros: "Vamos defrontar uma grande equipa, que está há 16 jogos sem perder e marcou 14 golos nos últimos cinco encontros. Para tentarmos contrariar o favoritismo do adversário temos de saber esconder os nossos pontos fracos."



O técnico do FC Porto está otimista e gostou do que viu no regresso aos treinos: "A equipa está bem. Na nossa planificação entendemos que era importante este período. Voltámos bem, fortes e, acima de tudo, vejo os jogadores felizes e com uma tremenda vontade de competir."



No historial desta competição, os dragões não têm sequer 50 por cento de vitórias. Em 35 jogos feitos na Taça CTT, o FC Porto soma 17 triunfos, embora tenha marcado presença na final por duas vezes.



Depois da eliminação na Taça de Portugal, o FC Porto tem na Taça CTT a possibilidade de se redimir, até porque se trata de um troféu que nunca conquistou.



Nuno Espírito Santo avisou que os dragões vão encarar este jogo com a máxima determinação, lembrando que a sua equipa dá a mesma importância a todas as competições.



À partida para esta jornada, o Moreirense lidera o Grupo B, com 3 pontos, seguindo-se o Belenenses e FC Porto, com 1, e o Feirense, sem qualquer ponto.



Também já há onze do Feirese: Vaná, Barge, Luís Rocha, Flávio, Vítor Bruno, Semedo, Cris, Fabinho, Luís Machado, Platiny e Etebo



Suplentes do FC Porto: João Costa, Danilo, André André, Evandro, Óliver, Varela e Rui Pedro



Já há onze oficial do FC Porto e com novidades! José Sá, Maxi Pereira, Marcano, Boly, Alex Telles, Rúben Neves, Herrera, João Teixeira, Corona, Brahimi e Depoitre são as escolhas de Nuno Espírito Santo



Enquanto os portistas empataram a zero na jornada inaugural, frente ao Belenenses, os fogaceiros perderam no seu estádio diante do Moreirense.



FC Porto e Feirense precisam de uma vitória neste jogo para manterem intactas as suas aspirações nesta edição da Taça CTT.



---------------------------------------------------------------



FC PORTO-FEIRENSE, 19h15



Taça CTT, 3.ª fase, grupo B, 2.ª jornada



Estádio do Dragão



Árbitro: João Pinheiro (Braga)



FC Porto

José Sá; Maxi Pereira, Marcano, Boly e Alex Telles; Rúben Neves, Herrera e João Teixeira; Corona, Brahimi e Depoitre



Suplentes: João Costa, Danilo, André André, Evandro, Óliver, Varela e Rui Pedro



Treinador: Nuno Espírito Santo



Feirense

Vaná, Barge, Luís Rocha, Flávio, Vítor Bruno, Semedo, Cris, Fabinho, Luís Machado, Platiny e Etebo



Suplentes: Peçanha, Ícaro, Paulo Monteiro, Jean Sony, Ricardo Dias, Tiago Silva e Guima



Treinador: Nuno Manta Santos