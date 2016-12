Leicester, Feirense e Marítimo. O que têm em comum estes três recentes adversários do FC Porto, além de haverem saído derrotados dos respetivos encontros? Todos sofreram golos de André Silva e Brahimi. Ora, tanto o ponta-de-lança como o extremo procuram então o seu 4º duelo consecutivo a faturar esta noite e em ambos os casos tal feito teria contornos de recorde ao nível da equipa principal do FC Porto.Em relação ao ponta-de-lança, de 21 anos, começou precisamente a atual temporada com três jogos consecutivos a faturar (Rio Ave, Roma e Estoril), falhando o ‘tetra’ na deslocação à capital italiana, para a 2ª mão do playoff de acesso à Champions. Diga-se que a atual sequência é mais generosa ao nível da faturação, pois, tanto frente ao Leicester como diante do Feirense, André Silva bisou: são cinco golos nos últimos três jogos.Já Brahimi igualou na partida com o Marítimo a sua melhor sequência a marcar, que data da época de estreia na Invicta, em 2014/15. Ao nível dos golos marcados, mais um momento de festa esta noite seria portanto a sua melhor fase em dois anos e meio no clube.