Os dragões garantem que não se vão calar. "E sim, o FC Porto continuará a sinalizar os erros de arbitragem cometidos contra a nossa equipa, porque são factos reais e interferem grandemente com a verdade das competições. Isso deveria preocupar os responsáveis pela arbitragem, mas a atenção parece estar virada antes para a instauração de uma lei do silêncio que não desmascare que o rei vai nu", pode ler-se.

Os três penáltis de que o FC Porto se queixa: «A saga continua»

O FC Porto reconhece esta sexta-feira, na newsletter Dragões Diário, que "não fez um grande jogo" frente ao Feirense mas reafirmou a indignação face ao desempenho da equipa de arbitragem dirigida por João Pinheiro, dizendo sentir-se "prejudicado e muito".Para o FC Porto, o que se passou quinta-feira à noite no Estádio do Dragão, fez "lembrar um outro jogo bem recente, com três penalidades por assinalar".

Autor: Sandra Lucas Simões