Os bilhetes para o último jogo de 2016 no Estádio do Dragão, e cujo valor variava entre os 2 e os 10 euros, terão acabado por esgotar já perto do início do encontro.



Fonte do FC Porto disse esta quinta-feira à Agência Lusa que a lotação do Estádio do Dragão esgotou para o encontro entre os dragões e o Feirense, relativo à 2.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga. O número oficial divulgado pelos azuis e brancos aponta para a presença de 41.305 espectadores no recinto, o que significa que muitos dos ingressos vendidos não foram utilizados pelos seus compradores.O que, aliás, era percetível pelas imagens televisivas do encontro, que permitiam observar inúmeras clareiras em algumas zonas do estádio. Ainda assim e fazendo fé na informação veiculada pela Lusa, todos os bilhetes colocados à venda foram vendidos, sendo que, a poucas horas do apito inicial, faltava transacionar apenas 3.000 ingressos.

Autor: Lusa