O FC Porto aconselhou este sábado, através do seu site oficial, os adeptos e associados do clube a adquirirem, de forma antecipada, o ingresso para o primeiro jogo de 2017, diante do Feirense, referente à segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, que se disputará a 3 de janeiro, pelas 19.15, no Dragão."Por se tratar de uma partida em época festiva e em que se espera uma grande afluência de público ao Estádio do Dragão, o FC Porto recomenda a compra antecipada de bilhetes para este jogo, evitando deste modo filas incómodas e perdas de tempo desnecessárias", escreve o clube portuense no seu site.De referir que os preços dos ingressos para este encontro vão dos 2 euros aos 12.

Autor: Fábio Lima