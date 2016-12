Depois de um ano de interrupção, imposta pelo calendário, a tradição de ano novo vai voltar a cumprir-se no Estádio do Dragão. O FC Porto abrirá as portas do recinto aos adeptos, para que possam assistir ao vivo ao primeiro treino de 2017, no dia 1 de janeiro.

Para já, ainda não há hora marcada, sabendo-se apenas que esse treino que reunirá a família azul e branca no Dragão vai preceder o jogo da Taça CTT, frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos.

Continuar a ler