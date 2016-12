A promoção de Diogo Dalot à equipa B do FC Porto foi a primeira mexida promovida por António Folha no dia em que orientou, também pela primeira vez, um treino da formação que compete na 2ª Liga.O lateral-direito, de 17 anos, era um dos preferidos do técnico nos sub-19, onde fez 13 jogos e 2 golos na presente época, e agora terá a oportunidade de consolidar a sua evolução num plantel onde terá a concorrência de Fernando Fonseca, outro jovem promissor dos dragões que já tem trabalhado sob o olhar de Nuno Espírito Santo.

Autor: Ricardo Vasconcelos