"Depende da minha situação no final da temporada. Se conseguir vingar no FC Porto ou continuar na mesma situação… Veremos. Não penso nisso porque de momento estou no FC Porto".Como Depoitre representou o Gent antes de se tranferir para a Invicta, a única mudança que poderia acontecer já na janela de transferências de janeiro seria o regresso ao emblema belga, já que um jogador de futebol não pode representar mais do que dois clubes por temporada. Confrontado com a possibilidade de voltar à Belgica para somar mais tempo de jogo, o avançado respondeu simplesmente: "Não sei, talvez".Depoitre parece no entanto entrar nos planos do FC Porto para o resto da temporada . Quando deu conta da proposta do Anderlecht, revelou também a resposta que deu aos belgas: "Eu próprio expliquei ao Anderlecht que não poderíamos cedê-lo numa altura destas", afirmou, vincando não estar "preocupado com nenhuma posição", mas pronto para contratar "caso alguém saia desde que seja batida a cláusula de rescisão".