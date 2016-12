Continuar a ler

"Entendemos dizer não (ao Anderlecht) porque pensámos, e pelos vistos bem, que ele nos poderia ser útil, sobretudo em determinados jogos como este com o Chaves", regozijou-se o presidente.



Impedido pelos regulamentos de jogar num 3º clube em 2016/17, conforme Record já tinha dado conta, Depoitre vai ter de esforçar-se por prolongar o estado de graça que ganhou frente aos flavienses, ao ter apontado um golo decisivo para o triunfo.



Como nas provas de maior importância os dois lugares da frente surgem ‘reservados’ a Diogo Jota e André Silva, o belga vai ter de se agarra à Taça CTT para se intrometer na hierarquia. E os dois próximos jogos (Feirense e Moreirense) são nessa competição. Depoitre terá, aí, uma nova oportunidade para mostrar que o seu golo mais recente não foi fruto do acaso e que está em condições de lutar pela titularidade com os colegas que têm recebido a preferência do treinador.



Também na mira do West Ham



De acordo com o jornal britânico 'Telegraph', Laurent Depoitre é desejado pelo West Ham. Até aqui, tudo bem. O problema é que, de acordo com essa notícia, o belga é alvo de janeiro do referido clube inglês. Como já dissemos, Depoitre só poderá sair no final da época, mas mesmo assim, e apesar de jogar pouco, continua a ser cobiçado.

No jantar de Natal da comissão de apoio às suas sucessivas candidaturas à presidência do FC Porto, Pinto da Costa falou sobre questões relacionadas com o mercado de transferências e, a dada altura, fez saber que tinha recusado uma proposta por Laurent Depoitre, apresentada pelo Anderlecht através de Luciano D’Onofrio. Essa revelação causou, de resto, alguma estranheza, visto que o ponta-de-lança, de 28 anos, está preso aos dragões, pelo regulamento, até 30 de junho de 2017.Sair em janeiro é, também por isso, um cenário que está fora de questão. Como na presente temporada já alinhou por duas equipas, no caso Gent e FC Porto, Depoitre não poderá jogar por mais nenhuma entre as que têm um calendário europeu, isto é, bianual. Claro que poderia transferir-se para um emblema do campeonato brasileiro, por exemplo, pois aí vigora o calendário anual, mas a avaliar pelas palavras de Pinto da Costa, proferidas anteontem, também essa possibilidade está totalmente excluída.

Autor: Nuno Barbosa