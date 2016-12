Laurent Depoitre foi uma das figuras da equipa do(2-1), tendo marcado o golo que deu início à reviravolta. O internacional belga, de 28 anos, mostrou-se satisfeito pelo momento, até porque marcou o seu primeiro tento no Estádio do Dragão."É uma sensação magnífica poder marcar no nosso estádio e fazer o golo que nos permitiu voltar ao jogo. Não podemos perder pontos em casa, daí que tenha sido um jogo importante e fez-me bem ao moral", referiu o ponta-de-lança, em declarações ao site do FC Porto, por ocasião da entrega do prémio de MVP no jogo frente aos flavienses.Em relação ao triunfo, Depoitre não tem dúvidas de que foi importante para as contas do campeonato. "Era uma vitória verdadeiramente necessária. Antes da pausa de Natal era importante conseguir os três pontos para continuarmos nesta boa sequência. A equipa está em boa forma e devemos continuar assim para permanecermos na rota do título", concluiu o belga.

Autor: Rui Sousa