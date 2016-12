Laurent Depoitre estreou-se esta segunda-feira a marcar na Liga NOS com a camisola do FC Porto, no encontro caseiro dos dragões frente ao Chaves , respondendo de forma certeira a um cruzamento de Alex Telles, na esquerda.O avançado belga, que esta temporada chegou à Invicta vindo do Gent, apenas tinha faturado na Taça de Portugal, diante do Gafanha, somando agora o seu segundo tento no FC Porto.O atacante regista seis jogos no campeonato pela equipa de Nuno Espírito Santo, mas apenas dois como titular.

Autor: Luís Miroto Simões