Danilo Pereira encara com tranquilidade o duelo frente à Juventus, nos oitavos-de-final da Champions, não se mostrando intimidado com o poderio da equipa italiana."Chegou a altura em que se jogam as eliminatórias e neste caso quem estiver mais consistente é que ganha os jogos. Por esse motivo, não há favoritos, há que ir jogo a jogo e aguardar que a sorte possa sorrir", referiu o médio dos dragões.

Autor: Rui Sousa