Danilo Pereira não esqueceu o apoio que os adeptos do FC Porto sempre deram à equipa, inclusive no período em que as vitórias escapavam. Ultrapassado esse momento, a ligação ficou ainda mais estreita."Há cada vez uma união mais forte entre os adeptos e a equipa. Passámos um momento difícil, mas nem aí eles estiveram contra nós. Acho que nem fizemos exibições negativas, só que o facto de não termos conseguido marcar golos prejudicou-nos um pouco. No entanto, os adeptos estiveram sempre connosco", garantiu o médio dos dragões, que considerou esse facto um alento para a recuperação da equipa.

Autor: Rui Sousa