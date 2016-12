Continuar a ler

O médio portista salientou a importância dos três pontos para assim ficar apenas a um do líder, embora este tenha menos um jogo disputado: "Era fulcral que nos aproximássemos do Benfica, não ceder mais pontos, para fazer mais pressão sobre o Benfica. O golo foi um momento de inspiração. Arrisquei e felizmente consegui marcar".



Danilo mostrou-se feliz pelo triunfo desta segunda-feira diante do Chaves, elogiando o adversário, que até esteve a ganhar no Estádio do Dragão."Tivemos um espírito de sacrifício muito grande. Entrámos mal na primeira parte, frente a uma equipa muito organizada. Felizmente entrámos na segunda parte com outra dinâmica. Eles são uma equipa muito agressiva para quem tem a bola. Tínhamos de circular rápido e variar os flancos. E foi o que fizémos. O Dragão é a nossa fortaleza e até nos momentos mais difíceis o público nunca desistiu de nós", referiu à Sport TV.

Autores: Eugénio Queirós e Luís Miroto Simões