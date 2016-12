À saída para o intervalo verificou-se uma situação muito idêntica à que ocorreu no final do V. Setúbal-FC Porto, há dois meses, com o mesmo árbitro como protagonista. Desagradados com a atuação de João Pinheiro, os portistas cercaram o juiz de Braga e Rúben Neves viu mesmo o cartão amarelo, devido a protestos.Procurando acalmar os ânimos, Luís Gonçalves e João Pinto, diretor geral e o seu adjunto, correram para o centro do relvado para retirar os jogadores da confusão. Recorde-se que Luís Gonçalves tinha sido expulso no Bonfim.Antes, ao minuto 79, os Super Dragões assinalaram o aniversário de Pinto da Costa, cumprido no dia anterior, e todo o estádio cantou os parabéns ao presidente.