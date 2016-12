O portal francês Mediapart continua a investigar os documentos trazidos a público pelo Football Leaks e, desta feita, debruçou-se sobre a transferência de Imbula, do Marselha para o FC Porto, em 2015.Recorde-se que o médio francês, segundo as informações que têm sido tornadas públicas, só custou ao FC Porto metade dos 20 milhões do valor do seu passe. Os outros 10 milhões foram assumidos em partes iguais por Nélio Lucas, CEO da Doyen, e a Vela Management Limited, empresa parceira da… Doyen. A Mediapart recorda ainda um atraso do FC Porto no pagamento ao Marselha das duas tranches de 5 milhões de euros cada uma, mas não refere o esclarecimento feito a propósito pelos dragões, com documentos que comprovam o pagamento do valor estipulado. Imbula foi depois vendido, por 24 milhões, ao Stoke City.