Segundo o portal Mediapart, o agente de Herrera incorreu em algumas irregularidades, ao transferir o médio do Pachuca para o FC Porto. Nicky Blair, filho do antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, obteve uma comissão de 300 mil euros como agente do clube e do jogador, algo que é proibido para evitar conflito de interesses.Numa manobra fiscal, em vez de o valor da comissão ser creditado ao jogador, o que implicaria uma taxa de imposto, a verba foi diretamente para o agente, o que é ilegal a menos que o empresário trabalhe exclusivamente para o clube. Refere ainda a mesma fonte que no contrato enviado por Blair a 20 de junho de 2013 este apresentava-se como empresário do jogador, algo a que os advogados portistas terão respondido com uma versão emendada, colocando Blair como representante do clube.Também Matías Bunge, empresário de Corona, é suspeito de lavagem de dinheiro de narcotráfico na transferência do extremo do Twente para o FC Porto.