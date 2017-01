Tú y yo también!! #todoshacemoscaca #tarogomi Uma foto publicada por Iker Casillas (@ikercasillas) a Dez 30, 2016 às 2:09 PST

Casillas inovou e não se fez a passagem para 2017 com a frase 'Feliz ano novo'. O guarda-redes despediu-se de 2016 com a capa do livro do livro de Taro Gomi 'Todos hacemos caca'. À imagem, publicada no Instagram, o guarda-redes do FC Porto acrescentou a frase: "Tu e eu também".A publicação suscitou muitas reações. Aos habituais votos de bom 2017, juntaram-se outros comentários a aconselharem o guardião a não ligar a polémicas e críticas.

Autor: Sandra Lucas Simões