Para impedir que o núcleo duro da sua equipa fique demasiado tempo sem competir, é provável que Nuno Espírito Santo avance com o seu melhor onze, no duelo de depois de amanhã, frente ao Feirense, para a Taça CTT. E, nesse sentido, seja contra os fogaceiros ou, no jogo imediatamente a seguir, contra o Moreirense, para essa mesma prova, é provável que Iker Casillas também seja chamado a fazer a sua estreia absoluta em jogos das taças portuguesas.Desde que chegou ao FC Porto, no verão do ano passado, o guarda-redes espanhol nunca fez qualquer jogo na Taça de Portugal, nem na Taça CTT. Agora, para impedir que esteja 20 dias sem competir, entre as partidas do campeonato frente ao Chaves (19 dezembro) e ao P. Ferreira (8 de janeiro) , é provável que o treinador lhe conceda um desses dois desafios na Taça CTT para manter o ritmo. De resto, a gestão de Nuno nos dois jogos que se seguem será feita com pinças, mas seguramente com minutos de jogo para os habituais titulares.Voltando a Casillas, refira-se que o guarda-redes está na mira do Marselha. De acordo com a RTL, Andoni Zubizarreta, antigo guarda-redes internacional espanhol que é, agora, diretor desportivo daquela formação gaulesa, está interessado em contratar o compatriota Iker Casillas ao FC Porto. Falta saber se o interesse passará ao papel.