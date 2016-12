Continuar a ler

Baliza passou a estar fechada a sete chaves



A partida contra o Chaves, onde encerrou o seu ano civil por não ser crível que atue na Taça da Liga, foi mais um exemplo do grande momento de forma que Casillas atravessa aos 35 anos. Fez duas defesas incríveis na etapa inicial e voltou a corresponder quando os transmontanos o desafiaram após o intervalo, através de um disparo de Perdigão. Muito criticado pelos desempenhos em 2015/16, onde ficou ligado a vários maus resultados do FC Porto, Iker subiu de rendimento após o verão e naturalmente surgiram em Espanha artigos a considerar que "Casillas voltou a ser Casillas" e a recolocá-lo na rota da seleção espanhola, algo que parecia impensável depois da renovação que foi encetada por Lopetegui após o Euro.

A dimensão que Casillas atingiu no futebol, tendo alcançado o pico em termos de conquistas tanto no Real Madrid como na La Roja, dá-lhe uma autoridade que os colegas reconhecem naturalmente. A sua orientação a partir da baliza, de resto, tem sido essencial para a grande temporada que Felipe e Marcano estão a realizar. Um episódio ocorrido no último FC Porto-Chaves exemplificou o magistério de influência do espanhol. Felipe, que até teve culpas no tento dos flavienses, precipitou-se a aliviar uma bola e enviou-a para fora, rompendo com o modelo de jogo da equipa e devolvendo a posse aos transmontanos. Casillas puxou de imediato as orelhas ao brasileiro e este, depois de uma má reação inicial, acabou por admitir o erro.De resto, tudo na senda do que Diogo Jota já havia dito sobre Iker numa entrevista para Espanha: "Os seus conselhos são sempre importantes, tanto antes da partida como durante o intervalo. Já ganhou tudo o que se pode ganhar e é ele quem aponta o caminho."