O técnico Jorge Simão, que chegou ao emblema azulgrená no início desta temporada, deixou esta semana o seu comando técnico para assumir o do Sporting de Braga, sucedendo a José Peseiro."O Jorge Simão é um ciclo que já se encerrou, agora abre-se um outro ciclo, estando a equipa com pensamento positivo, não alteramos em nada", frisou.Caracterizando-o como uma "pessoa excelente e grande treinador", Carlos Pires salientou que todo o grupo lhe deseja muita sorte neste seu novo ciclo e espera fazer um bom resultado na casa do FC Porto para lhe agradecer o seu trabalho.O técnico dos transmontanos realçou que todos os resultados são positivos, apesar de os 'dragões' terem uma grande equipa."O FC Porto vem de uma boa fase, mas nós também. Os jogadores estão motivados e vão dar-nos uma alegria em campo", adiantou. E acrescentou: "tudo é possível. Já ganhámos cá [para a Taça de Portugal] e podemos ganhar lá".Já o capitão do Desportivo de Chaves, Nélson Lenho, considerou que os portistas são "superfavoritos", sendo muito complicado jogar no seu terreno, rejeitando impossíveis."Ainda bem que é com o FC Porto, vamos estar superconcentrados e dar uma boa imagem do que é o Chaves", ressalvou.Sobre a saída de Jorge Simão, Nélson Lenho salientou que uma mudança altera sempre as coisas, mas a equipa está focada, dedicada e concentrada nos objetivos traçados para a nova época.A ajuda dos sócios foi um dos aspetos apontados pelo jogador para o sucesso da equipa, por isso, pede-lhes que continuem a segui-la.O Desportivo de Chaves, sétimo classificado com 19 pontos, visita o FC Porto, segundo com 31, na segunda-feira, a partir das 20 horas, sob arbitragem de Vasco Santos, da associação do Porto.