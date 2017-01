Yacine Brahimi foi convocado pela Argélia para tomar parte na CAN’2017. O facto já era aguardado, mas ganha maior relevância porque do desempenho das ‘raposas do deserto’ no Gabão depende a disponibilidade do extremo para tomar parte no clássico entre o FC Porto e o Sporting, agendado para o fim de semana de 5 de fevereiro, no Estádio do Dragão.

Caso a Argélia se qualifique para as meias-finals, Brahimi está desde logo afastado desse duelo, porque, mesmo em caso de derrota, a CAN impõe uma partida para definir o 3º e o 4º lugares da competição, agendada para o dia 4 de fevereiro. A única hipótese de o camisola 8 regressar à Invicta a tempo passa pela eliminação dos argelinos até aos quartos-de-final. Apesar de se tratar de uma seleção que é crónica candidata à conquista do certame, o facto é que em 2015 (quartos) e 2013 (fase de grupos), nas duas últimas edições em que marcou presença, não teve uma participação positiva. Desta vez, o belga Georges Leekens surpreendeu ao deixar de fora Feghouli, que não tem sido opção no West Ham, mas leva a restante artilharia. Para além de Brahimi, merecem sempre referência Slimani e Soudani.

Brahimi ainda é opção para o encontro com o Moreirense, na Taça CTT, mas parte de seguida para a Argélia. Na 1ª Liga falha os jogos com Paços, Moreirense e Rio Ave, ficando a disponibilidade contra Estoril e Sporting pendente do que suceder durante a prova no Gabão. Os argelinos têm dois jogos-treino e estreiam-se no dia 15, contra o Zimbabué.

Autor: Vítor Pinto