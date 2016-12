O FC Porto anunciou que vai iniciar na quarta-feira a comercialização dos bilhetes para os jogos com Feirense e Juventus, ambos no Estádio do Dragão.A partida com os fogaceiros é referente à segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga e está agendada para o dia 29 de dezembro, às 19H15, com os bilhetes a custarem entre 2 e 12 euros.Já o duelo com os campeões italianos diz respeito à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e joga-se a 22 de fevereiro, às 19H45. Os ingressos custam entre 12 e 80 euros.

Autor: Luís Miroto Simões