Continuar a ler

André Silva explica que "ser o melhor marcador, por si só, não vale nada" se o FC Porto não "ganhar o campeonato", pelo garante não fixar "metas individuais".O avançado considera que o FC Porto está no bom caminho para ser campeão nacional e lembra o momento em que a equipa deu a volta depois de uma fase complicada."O que alterou as coisas foi o jogo com o Sp. Braga, aquele golo do Rui Pedro nos últimos minutos. Além de a bola ter entrado, que já não entrava há algum tempo - e até dizem que foi da galinha preta -, a união que sentimos naquele momento foi importante. Vimos que as coisas não estavam perdidas e que apesar dos empates anteriores ainda poderíamos chegar aos nossos objetivos. E as bolas acabaram por entrar naturalmente", refere.André Silva espera também triunfar na Seleção Nacional mas prefere não entrar em euforias. "A verdade é que não penso que já sou o ponta-de-lança da seleção. Mas digo o mesmo que disse em relação ao FC Porto: isso é mais uma motivação para fazer o meu trabalho, ao longo da carreira, e as pessoas depois avaliarão se sou o ponta-de-lança para a seleção ou não."