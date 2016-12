Com este treino, o FC Porto iniciou a preparação para o encontro com o Moreirense, marcado para terça-feira (21h15, em Moreira de Cónegos), respeitante à última jornada do Grupo B da Taça CTT.

André Silva falhou o treino desta sexta-feira do FC Porto - quinta-feira não participara no jogo com o Feirense - devido a uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda. Os dragões informaram no site oficial que o jovem avançado se limitou a fazer tratamento e gestão de esforço.Nuno Espírito Santo não contou ainda com Miguel Layún e Otávio, que fizeram tratamento às respetivas lesões. Em contrapartida, o técnico portista chamou Fernando, Inácio, Graça e Rui Pedro, da equipa B.

Autor: Sandra Lucas Simões