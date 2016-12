Dos três laterais de raiz que figuram no atual plantel portista, Alex Telles é o único que não transitou da temporada passada. Ainda assim, o brasileiro, que celebrou o seu 24º aniversário na passada quinta-feira, dia do jogo com o Marítimo, logo convenceu Nuno Espírito Santo das suas qualidades e chega a esta fase da época como defesa-lateral dos dragões com mais minutos.

Nesta corrida com Maxi Pereira (1.263’) e Miguel Layún (1.211’), Alex Telles (1.985’) também leva vantagem por ter sido o único que ainda não se viu impedido de jogar por motivos físicos. Dos 25 jogos oficiais disputados, esta época, pelo FC Porto, o brasileiro apenas falhou três: um por castigo (Estoril, na Liga NOS) e dois por opção técnica (Belenenses, na Taça CTT, e Sp. Braga, na Liga NOS).

